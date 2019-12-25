Люди по имени Павел смогут бесплатно посещать Гатчинский дворец до конца года

Такую акцию решили запустить в честь Года Павла I.

Весь этот год обладатели имени Павел смогут посещать Гатчинский дворец бесплатно. Об этом рассказали в официальной группе Государственного музея-заповедника "Гатчина".

Такую акцию решили запустить в честь Года Павла I. В качестве доказательства того, что вас зовут Павел, нужно предъявить паспорт или водительское удостоверение.

Также весь этот год в музее-заповеднике "Гатчина" будут проходить экскурсии, выставки и другие мероприятия, посвященные памяти императора Павла. В пятницу, 26 марта, уже открылась выставка "Служение Богу и Отечеству". На выставке представлен мундир Павла, в котором он был вечером накануне убийства.

Также в Гатчинском дворце установили "ящик доносов", наподобие тех, что были при Павле I. Гости музея могут придумать и отправить письмо государю. Самые интересные послания опубликуют.

При этом Гатчинский парк до конца апреля закроют на просушку.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец