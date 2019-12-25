В Рощино будет создан новый спорткомплекс

На проект выделяется более 470 миллионов рублей.

В Рощино (Выборский район) будет создан, по сути, дела новый спорткомплекс. Об этом свидетельствует документация к закупке, размещенной комитетом госзаказа Ленинградской области.

Речь в ней идет о реконструкции спортплощадки, но фактически на этом месте предстоят масштабные работы, завершить которые предполагается во втором квартале 2022 года. Так, здесь появится крытая ледовая арена с хоккейным полем 56Х26 метров. На футбольном стадионе число мест для зрителей возрастет с 563 до 1500. Так называемый натуральный газон поля (традиционная мука русских футболистов!) будет заменен на искусственный с жидкостным подогревом. Кроме того, предусмотрено размещение зоны пляжных видов спорта (пляжные волейбол и футбол) с песчаным покрытием.

На этот масштабный проект выделяется более 470 миллионов рублей.

Заявки для участия в аукционе на реализацию проекта принимаются до 15 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, Петербургский СКК полностью снесен.

Фото: Pixabay.com