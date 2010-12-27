В Рыбацком школьница отдала цыганке 420 тысяч рублей за снятие порчи с родителей

Полиция разыскивает мошенницу, обокравшую петербургскую семью на почти полмиллиона рублей.

В Невском районе цыганка заставила поверить школьницу, что на ее семью наложили порчу. Мошенница уговорила 14-летнюю девочку вынести из квартиры ювелирные украшения на сумму в 420 тысяч рублей.

Инцидент произошел около 14 часов дня 26 апреля. Юная петербурженка шла у 21 дома по Шлиссельбургскому проспекту, когда к ней обратилась злоумышленница. Пострадавшая описывает женщину как 60-летнюю, в бордовом пальто и с сумкой, сделанной под крокодиловую кожу. Изначально прохожая спросила у девочки дорогу к поликлинике. Уже после этого цыганка объявила жертве, что е родителям в ближайшем будущем ожидает смерть.

Растерянная школьница отдала цыганке ценные вещи. Вместе с аферисткой она дошла до Казанского кладбища, где они совершили обряд "очистки". После этого их дороги разошлись. Однако, еще несколько раз цыганка отзванивалась с сообщениями о том, что отвезла украшения в церковь ради ритуала, но скоро вернет их назад.

В общей сложности добычей цыганки стали две золотые цепочки по 150 и 200 тысяч рублей, кольца, браслет, перстень и кулон. В момент, когда девочка забирала вещи, мать находилась дома, но не заметила ничего необычного в поведении дочери.

В настоящее время правоохранительные органы пытаются связаться с мошенницей по номеру, с которого она звонила потерпевшей.

Фото: Pixabay.com