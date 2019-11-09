В Рыбацком двух рысей и восемь собак выселили из квартиры из-за жалоб петербуржцев

Представители управляющей отметили, что полы и стены в квартире грязные, более того, в помещении размораживались мясные туши, кровь от которых протекала в квартиру этажом ниже.

Стало известно, что петербуржцам удалось через суд выселить из квартиры мини зоопарк. Владельцам пришлось провести дезинфекцию и десинсекцию в помещении. Животных отправили жить за город. Об этом 13 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге.

Судебная тяжба длилась больше года. Две рыси, шесть хаски, самоед и маламут жили в однокомнатной квартире в Рыбацком. Соседи были недовольны лаем, топотом, визгом и другими звуками. В период начала пандемии отношения с соседями ухудшились.

Договориться по-хорошему с владельцем животных не удавалось, поэтому соседи начали писать в контролирующие органы. Их жалобы поддержали жильцы всех квартир в парадной, которым мешал не только шум, но и запахи.

В результате соседи подали в суд на владельца квартиры-зверинца. Главной претензией они выдвинули - создание неблагоприятных условий проживания соседей по многоквартирному дому. Истцы требовали обязать владельца удалить животных из жилого помещения, а также провести дезинфекцию и дезинсекцию жилого помещения.

Представители управляющей компании подтвердили жалобы истцов в суде. Так, они отметили, что полы и стены в квартире грязные, более того, в помещении размораживались мясные туши, кровь от которых протекала в квартиру этажом ниже.

Ответчик заранее арендовал участок в пригородном поселке, куда перевез животных, не дожидаясь окончания судебного разбирательства. Тем не менее неприятные запахи из квартиры не исчезли. В итоге суд обязал хозяина животных провести дезинфекцию и дезинсекцию квартиры в течение одного месяца.

Ранее стало известно, что страховая заплатила петербурженке 100 тысяч за ущерб от восьми котов.

Фото: пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора