В Ленинградском зоопарке 13 ноября пройдёт санитарный день

13 ноября – санитарный день в Ленинградском зоопарке.

В понедельник, 13 ноября, Ленинградский зоопарк будет закрыт по техническим причинам. В зверинце проведут санитарный день, чтобы обеспечить комфортные условия проживания для животных. Об этом сообщили в социальных сетях зоопарка.

Сотрудники Ленинградского зоопарка просят учесть эту информацию и выбрать другой день для посещения.

В остальные дни недели зоопарк работает с 10:00 до 19:00, а кассы и вход закрываются на час раньше – в 18:00. Это позволяет всем посетителям иметь достаточно времени для осмотра всех зверей, растений и птиц, которых мы любим и ухаживаем.

Ранее сообщалось, что петербуржцев просят придумать имя детёнышу гиббонов из Ленинградского зоопарка.

Фото: Ленинградский зоопарк