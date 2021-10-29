В Раде обвинили Россию в "убийстве" украинской энергетики

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер считает, что ситуация с украинской энергетикой катастрофическая.

Депутат Верховной рады Людмила Буймистер выдвинула обвинение в адрес России и Белоруссии. По её мнению, импорт российской электроэнергии "убивает" украинскую энергетику. Об этом она заявила, выступая в эфире телеканала "4 канала".

Недавно украинские компании выкупили доступную для импорта в ноябре электроэнергию. Срок действия запрета на такие закупки истек, поэтому было принято решение провести аукцион. Буймистер считает, что ситуация с украинской энергетикой катастрофическая. Именно поэтому власти вынуждены объяснять, почему необходимо закупать электроэнергию у России и Белоруссии. Это объясняется провалом в вопросе заготовки запасов угля. Кроме того, влияет отсутствие поддержки местных добывающих предприятий. По этим причинам генерирующие компании не могут стабильно функционировать и недополучают средства.

У нас в принципе сегодня таким образом управляется вся сфера энергетики, что нас планомерно ведут к России и Белоруссии, к полной зависимости от импорта этих стран, закончиться это может очень плохо. Людмила Буймистер, депутат Верховной рады

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Видео: YouTube / 4 канал