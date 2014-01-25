Он объяснил его применение в Донбассе интересами самообороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии нарушений в ситуации с беспилотником Bayraktar. Об этом он рассказал на встрече с коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

26 октября Вооруженные силы Украины применили беспилотник в Донбассе. Кулеба объяснил его применение в Донбассе интересами самообороны.

Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

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