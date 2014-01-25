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Кулеба заявил об отсутствии нарушений в ситуации с беспилотником Bayraktar

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Он объяснил его применение в Донбассе интересами самообороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии нарушений в ситуации с беспилотником Bayraktar. Об этом он рассказал на встрече с коллегой из Швейцарии Игнацио Кассисом. Его слова приводит "Интерфакс-Украина".

26 октября Вооруженные силы Украины применили беспилотник в Донбассе. Кулеба объяснил его применение в Донбассе интересами самообороны.

Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

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Видео: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: беспилотник, дмитрий кулеба, донбасс, мид украины
Категории: События на Украине, Мировые новости, Лента новостей,

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