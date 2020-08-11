Захарова призвала США, ФРГ и Францию не поощрять милитаризацию Украины

Она напомнила, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения.

Официальный представитель МИД России Захарова призвала США, ФРГ и Францию прекращать поощрять милитаризацию Украины. Об этом она сообщила на брифинге.

Хотелось бы еще раз напомнить, что конфликт на востоке Украины не имеет военного решения. Это зафиксировано всеми странами, которые так пекутся о мирных жителях, о гражданских лицах и в принципе о ситуации на Украине. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Также Захарова отметила, что попытки урегулировать противоречия силой будут иметь трагические последствия.

Ранее Захарова подтвердила готовность России выстраивать отношения с Великобританией.

Видео: МИД России