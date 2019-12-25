В Раде не исключают, что в октябре кабмин Украины отправят в отставку в полном составе

Рабочего места лишится глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

В Верховной Раде не исключают, что в октябре кабинет министров Украины отправят в отставку в полном составе. Такое заявление в эфире местного телеканала "UA:Первый" сделал парламентарий, представляющий правящую партию "Слуга народа" Олег Дунда. При этом гость программы полагает, что отдельные чиновники смогут сохранить свои рабочие места. Однако он уверен, что глава действующего правительства Денис Шмыгаль потеряет свое кресло начальника.

Некоторые министры останутся, но большая часть - будут уже новые министры в соответствии с новыми задачами и новыми целями. Я думаю, что у нас будет где-то в начале октября новый кабмин. Олег Дунда, украинский депутат

Эксперт напомнил, что Шмыгаль занимался вопросами экономического развития страны в условиях пандемии. Сейчас Киев видит другую задачу перед кабмином - выход из кризиса, вызванного коронавирусом. Депутат отметил, что вопрос также важен с точки зрения безопасности.

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Фото: YouTube / КабМін