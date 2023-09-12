В РЖД заявили о росте объема перевозок между странами ЕАЭС по итогам восьми месяцев на 15%

Сергей Павлов оценил перспективы развития.

Объем железнодорожных перевозок между странами-участниками Евразийского экономического союза за январь - август 2023 года увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. Соответствующее заявление в рамках выступления на профильной сессии "ЕАЭС и БРИКС: роль в формировании нового многополярного мира", организованного в рамках Восточного экономического форума, сделал первый заместитель руководителя РЖД Сергей Павлов.

Объемы сейчас между нашими странами, если сравнивать, за восемь месяцев возросли на 15% к прошлому году. А в прошлом году к 2021 году там еще было 4%. Сергей Павлов, замглавы РЖД

Эксперт оценил проекты, которые реализуютсяв рамках ЕАЭС. Сергей Павлов отметил значимость объединенной транспортной логистической компании - ОТЛК ЕРА. Данное предприятие занимается транспортировкой грузов через территорию РФ, Казахстана и Белоруссии в составе регулярных контейнерных поездов из Китая в Европу. В ежедневном режиме компания обеспечивает 15%-ый рост объема перевозок контейнерами. Дополнительно страна договорилась о внедрении единой тарифной политики с Казахстаном, Туркменистаном, Ираном и Индией.

Турникеты станции "Удельная" заменят в Петербурге.

Фото и видео: Восточный экономический форум