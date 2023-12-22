В Забайкалье назвали причину схода вагонов грузового поезда

Руслан Чулков прокомментировал инцидент на железнодорожном перегоне.

Причиной схода девяти полувагонов с углём и трёх цистерн с топливом на территории Забайкальского края мог стать излом рельса на железной дороге. Соответствующей информацией с журналистами поделился исполняющий обязанности Читинского транспортного прокурора Руслан Чулков. Он прокомментировал в социальных сетях инцидент, который зафиксирован днем 21 марта на перегоне "Гыршелун - Хушенга". Эксперт пояснил, что по факту произошедшего местная транспортная прокуратура организовала проверку.

Ведутся восстановительные работы, организовано реверсивное движение, задержек поездов нет. Предварительной причиной схода явился излом рельса. Руслан Чулков, сотрудник ведомства

Напомним, что в пресс-службе ЗабЖД сообщили общественности о сходе вагонов грузового поезда. Восточное транспортное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело.

СК завел дело о теракте после схода вагонов под Рязанью.

Фото и видео: Telegram / Восточно-Сибирская транспортная прокуратура