В "РОСФОТО" расскажут об освобожденной Европе

Выставка начнет свою работу с 4 апреля.

В петербургском центре "РОСФОТО" 4 апреля открывается выставка "Освобожденная Европа". Проект посвящен 76-й годовщине Великой Победы.

Документальный проект включает в себя 150 уникальных фотографий, которые позволяют оценить вклад СССР в освобождение Европы от фашизма. На выставке представлены работы как безымянных, так и известных фотокорреспондентов – Евгения Халдея, Эммануила Евзерихина, Георгия Зельма.

В проект также включены фотоснимки из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов (Красногорск) и Борнхольмского музея (Дания), а также фотографии и предметы из коллекции Военно-медицинского музея.

Ранее Piter.tv писал, что выставку Евгении Васильевой раскритиковали в Петербурге. По мнению ректора Семена Михайловского, выставка "дискредитирует современное искусство" и сравнил "безобразие" с введением коня в Сенат.

Фото: rosphoto.org