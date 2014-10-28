В РФ упростили процедуру назначения льгот и пособий

Россиян избавили от личного предоставления документов.

С 11 мая вступил в силу закон, который позволяет назначать и предоставлять россиянам различные меры социальной поддержки без заявления получателя. Об этом информирует "Парламентская газета".

По данным издания, регионы введут в действие Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Предполагается, что с ее помощью чиновники могут быстро определять, какие граждане нуждаются в помощи.

Отмечается, что доступ к этой системе регионы получили еще в начале текущего года, но пока не имели права воспользоваться ею. Чиновники были обязаны собирать данные вручную или же просить россиян лично предоставлять необходимые сведения.

Нововведение позволит осуществлять оборот информации удаленно. Участие граждан РФ и осуществление бумажных запросов не потребуется.

Ранее мы сообщали, что в России планируют ввести дополнительные льготы для малоимущих на оплату электроэнергии.

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