В РФ с сентября введут новый порядок медосвидетельствования на опьянение

В общественной палате рассказали о нововведенных требованиях по порядку процедур.

В России новый порядок медицинского овидетельствования на состояние опьянения, в том числе для водителей, вступит в законную силу с 1 сентября. Он будет содержать в себе ряд нововведений. Соответствующей информацией с журналистами новостного агентства "ТАСС" поделился член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. СПециалист указал на то, что федеральные власти ввели для химико-токсикологическое исследования обязательное указание на прием человеком лекарственных препаратов. Дополнительно после проведения исследований медицинская организация должна будет обеспечить хранение биоматериалов пациента в течение трех месяцев с момента оформления справки. А полученных масс-спектров на электронных носителях это требование коснется в плане хранения на пять лет.

Так, увеличился интервал между двумя продувами алкотестером, раньше он составлял 15-20 минут, а с 1 сентября будет 15-25 минут. Установлен срок, в течение которого можно сдать мочу на анализ - в течение 30 минут после направления на химико-токсикологическое исследование, а если в упомянутый период моча не будет сдана, то придется сдавать кровь. Евгений Машаров, эксперт

Евгений Машаров заметил, что современные условия связаны с повышением объективности результатов медицинских процедур. Если человек сочтет их данные недостоверными, то он сможет обжаловать решения в судебном порядке. Согласно административной статье 12.26 КоАП РФ шофер, который отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения, должен будет выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей. Его также ждет лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стартовала в Петербурге.

Фото: Piter.tv