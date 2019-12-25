В РФС прокомментировали коллаж нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в Instagram

Футболист сравнил своих одноклубников с персонажами из советского мультфильма.

Офицер Российского футбольного союза (РФС - прим,) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин отреагировал на коллаж нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.

"Мы изучили пост Дзюбы, он не несет в себе дискриминационного характера. Во-первых, на фотографии представлены люди абсолютно разных национальностей. Во-вторых, Артем сравнивает игроков "Зенита" с одним из самых известных советских мультфильмов про семью. Однако следует помнить, что в некоторых культурах сравнения людей с обезьянами могут быть оскорбительными" - сказал Смертин в интервью изданию "Спорт-Экспресс".

Напомним, Артем Дзюба сравнил своих одноклубников с персонажами советского мультфильма "Обезьянки". На фото игрок стоит рядом с Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом.

Ранее стало известно, как отреагировала на пост игрока "Зенита" организация FARE.

Фото: Piter TV