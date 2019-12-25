Организация FARE прокомментировала коллаж Артема Дзюбы в Instagram

Нападающий "Зенита" сравнил одноклубников с персонажами советского мультфильма.

Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE - прим.) отреагировала на коллаж форварда "Зенита" Артема Дзюбы, который игрок выложил в Instagram.

Дзюба сравнил своих одноклубников с персонажами советского мультфильма "Обезьянки". На фото игрок стоит рядом с Ярославом Ракицким, Малкомом, Вильмаром Барриосом и Дугласом Сантосом.

"Изображения в посте представляют игроков разных национальностей, включая самого Дзюбу, и относятся к культовому советскому мультфильму. Всегда следует быть осторожными в плане сравнений с обезьянами, поскольку в футбольном контексте подобные сравнения несут определенную нагрузку и могут быть использованы людьми с неправильными намерениями" - приводит слова FARE издание Sport24.

Ранее мы писали о том, что Артем Дзюба раскритиковал россиян из-за отношения к карантину.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"