В РЭО опровергли рост тарифа на вывоз мусора из-за новых правил регоператоров

После обращений регоператоров и анализа правоприменительной практики, специалисты РЭО пояснили, что документ поможет перераспределить траты на транспортировку отходов.

Представитель Российского экологического оператора (РЭО) и отраслевые эксперты опровергли возможность роста тарифа за вывоз мусора из-за перераспределения трат регоператоров на транспортировку отходов. Об этом пишет 360tv.

Пока проект находится на рассмотрении органов исполнительной власти – ФАС и Минприроды РФ. После обращений регоператоров и анализа правоприменительной практики, специалисты РЭО пояснили, что документ поможет перераспределить траты на транспортировку отходов. В этом помогут мусороперегрузочные станции. Тогда платежи за вывоз мусора не вырастут. Перераспределение средства будет происходить внутри тарифа. Сэкономленные деньги можно будет направить на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Экологи поддержали этот проект.

Регоператоры смогут закупать контейнеры и обустраивать площадки для накопления отходов. Это станет еще одним импульсом для снижения отходов, отправляемых на полигоны, и реализации национальной цели, установленной Президентом. Раздельный сбор позволит вернуть в производство большее количество вторичных ресурсов. Представитель РЭО

Несколько часов назад "Известия" опубликовали материал, в котором говорилось, что регоператоры отказываются вывозить мусор по новым правилам из-за увеличения расходов. В этой связи, компании вынуждены будут переложить издержки "на плечи граждан". По подсчетам экспертов, тарифы на вывоз мусора могут подняться на 6-10%.

Ранее мы сообщили, что в Смольном рассказали о новых правилах вывоза мусора в 2022 году.

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