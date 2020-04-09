В Пятигорске неадекватный мужчина взял в заложники сестру и племянников

По некоторым данным мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в Пятигорске на улице Ессентукской взял в заложники сестру и ее детей. Есть информация, что мужчина проживает в другом регионе и состоит на учете психоневрологическом диспансере. Неизвестно, вооружен мужчина или нет. Мужчина требует большую сумму денег. Губернатор выехал на место ЧП.

Не известно, вооружён или нет подозреваемый. Полиция сейчас ведёт с ним переговоры. Владимиров Владимир, Губернатор Ставропольского края

В соцсетях пишут, что мужчина требует 200 миелинов долларов, истребитель, вертолет, встречу с Кадыровым и пост главы Росгвардии. Сейчас появилась информация, что мужчину задержали. Никто не пострадал.

Видео: ВК, МОИ❂КМВ | Пятигорск | Кисловодск | Ессентуки

Фото: ВК, Инфо24/Новости