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В Пятигорске неадекватный мужчина взял в заложники сестру и племянников

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По некоторым данным мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и ее детей.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, что в Пятигорске на улице  Ессентукской взял в заложники сестру и ее детей. Есть информация, что мужчина проживает в другом регионе и состоит на учете психоневрологическом диспансере. Неизвестно, вооружен мужчина или нет. Мужчина требует большую сумму денег. Губернатор выехал на место ЧП.

Не известно, вооружён или нет подозреваемый.

Полиция сейчас ведёт с ним переговоры.

Владимиров Владимир, Губернатор Ставропольского края

В соцсетях пишут, что мужчина требует  200 миелинов долларов, истребитель, вертолет, встречу с Кадыровым и пост главы Росгвардии. Сейчас появилась информация, что мужчину задержали. Никто не пострадал. 

Видео: ВК, МОИКМВ | Пятигорск | Кисловодск | Ессентуки

Фото: ВК, Инфо24/Новости

Теги: захватил заложников, новости пятигорск, новости россии, новости старополье
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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