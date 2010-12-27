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В Пушкинском районе задержали подозреваемого в поножовщине
Сегодня, 11:42
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KaterinaKono13

В Пушкинском районе задержали подозреваемого в поножовщине

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Подозреваемым в нападении с ножом на своего собутыльника стал 33-летний житель Новгорода.

В прошедшую пятницу, двадцать восьмого июня, примерно в 19:00 в правоохранительные службы города Санкт-Петербурга обратился местный житель, рассказавший о том, что в Пушкинском районе мужчине нанесли ножевое ранение. 

Инцидент произошел у дома 1 на Привокзальной улице в городе Павловске. Двое мужчин распивали спиртные напитки, после чего между ними возник внезапный конфликт. Один из них нанес удар ножом своему неприятелю 1979 года рождения. В результате происшествия потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением живота.

Подозреваемым в данном преступлении стал 33-летний житель Новгорода. В настоящее время подозреваемый задержан. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Теги: криминальный петербург, новости спб, поножовщина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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