В Пушкине женщина регулярно продавала алкоголь подросткам

Продавщица регулярно продавала алкоголь подросткам в Пушкине

В Пушкине Мировой судья судебного участка №178 рассмотрит дело в отношении продавщицы, которая обвиняется в продаже алкогольной продукции подростку. Дело возбуждено по ст. 151.1 УК РФ "Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Известно, что женщина не в первый раз привлекается к административной ответственности по данной статье.

“Обвиняемая, являясь продавцом одного из магазинов Пушкина, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ, продала несовершеннолетнему алкогольную продукцию”, – отметили в ведомстве.

Женщина не стала отрицать свою вину.

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