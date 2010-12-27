Заброшенный павильон Царского вокзала передадут в аренду за рубль

КГИОП подготовил к передаче инвестору павильон Царского вокзала в Пушкине. Здание попадает под программу "в аренду за рубль".

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга подготовил объект культурного наследия федерального значения "Павильон "Царский вокзал" к передаче инвестору.

В КГИОП отмечают, что павильон находится в неудовлетворительном состоянии и заброшен. При этом в помещении, которое раньше принимало императорские поезда, остались части фрагменты полихромной темперной живописи начала XX века. Комитет планирует передать здание павильона на льготных условиях: "в аренду за рубль".

Павильон Царского вокзала построили в 1911 году по проекту архитектора Владимира Покровского. В парадной части станции три зала, которые оформлены полихромной орнаментальной живописью.