В Пушкине росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок в одном из местных противотуберкулезных диспансеров.

Накануне, 26 декабря, в девять часов вечера сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району в Пушкине задержали нетрезвого мужчину, который находился в федеральном розыске.

Кнопку тревожной сигнализации нажали работники медучреждения на Павловском шоссе. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя несдержанно и мешал работе сотрудников диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии.

Оказалось, что задержанный находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в Центральном районе.

Фото: Piter.tv