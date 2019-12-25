  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пушкине росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
Сегодня, 13:48
153
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Пушкине росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

0 0

Нетрезвый мужчина нарушал общественный порядок в одном из местных противотуберкулезных диспансеров.

Накануне, 26 декабря, в девять часов вечера сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району в Пушкине задержали нетрезвого мужчину, который находился в федеральном розыске.

Кнопку тревожной сигнализации нажали работники медучреждения на Павловском шоссе. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения вел себя несдержанно и мешал работе сотрудников диспансера. Об этом сообщили в пресс-службе управлении Росгвардии.

Оказалось, что задержанный находится в федеральном розыске за преступление, совершенное в Центральном районе.

 Фото: Piter.tv

Теги: задержание, пушкин, федеральный розыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии