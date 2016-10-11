В Пушкине вандалы надругались над 50 могилами

В Пушкинском районе ищут преступников, разрушивших частные могилы.

Правоохранительные органы города Пушкина занимаются расследованием вопиющей ситуации, произошедшей на Казанском кладбище по улице Гусарской. Как стало известно, в полдень 4 ноября при обходе территории охранник заметил массовое повреждение могильных камней.Пострадало около пятидесяти захоронений. Многие из них окрашены синей и красной красками, над надгробиями разрушены кресты.

На пушкинском кладбище не было установлено камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения.