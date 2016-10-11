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В Пушкине вандалы надругались над 50 могилами
Сегодня, 11:24
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lesjasap
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В Пушкине вандалы надругались над 50 могилами

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В Пушкинском районе ищут преступников, разрушивших частные могилы.

Правоохранительные органы города Пушкина занимаются расследованием вопиющей ситуации, произошедшей на Казанском кладбище по улице Гусарской. Как стало известно, в полдень 4 ноября при обходе территории охранник заметил массовое повреждение могильных камней.Пострадало около пятидесяти захоронений. Многие из них окрашены синей и красной красками, над надгробиями разрушены кресты. 
 
На пушкинском кладбище не было установлено камер видеонаблюдения. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по статье за надругательство над телами умерших и местами их захоронения. 
Теги: вандализм , казанское кладбище , пушкин
Категории: Новости СПб

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