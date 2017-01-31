В Пушкине лётчики провели тренировку по тушению лесных пожаров

Они отработали способы ликвидации очагов возгорания разной сложности.

На Пушкинском аэродроме лётчики Ленинградской армии ВВС и ПВО прошли тренировку по тушению лесных пожаров. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В ходе занятия специалисты отработали способы ликвидации очагов возгорания разной сложности. Известно, что огонь имитировали дымовые шашки, также были использованы водосливные устройства.

На месте тренировки работала воздушная разведка на высоте 150 метров.

Особое внимание уделили точности сброса в условиях плохой видимости и слаженной работе на земле. Дополнительной сложностью для летчиков стал раскачивающийся в воздухе груз: его перевозка на внешней подвеске потребовала особой внимательности и профессионализма.

Ранее мы сообщили, что в поселке Советский Выборгского района сгорели сараи и баня.

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