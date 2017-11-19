В Пушкине из пруда достают BMW

Третий инцидент за 19 ноября с участием BMW. На этот раз авто достали из воды.

Очевидцы сообщают, что в Пушкине из пруда Большого Каскада службы достают затопленный автомобиль.

Пользователи соцсетей установили, что утопили внедорожник BMW X5. По всей видимости машина находилась в воде не долго, так как сохранила хороший внешний вид. Автолюбители выдвигают свои версии случившегося. Кто-то придерживается мнения, что авто угнали, а некоторые считают, что машину могло занести на дороге из-за гололеда.

Находился ли кто-то в затопленном автомобиле не известно.

Отметим, что ранее Piter.tv писал о еще двух происшествиях с участием BMW : пьяный водитель вылетел на встречку , агрессивный водитель намеренно устроил тройное ДТП