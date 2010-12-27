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Агрессивный водитель намеренно устроил тройное ДТП
Сегодня, 11:15
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nadiputintseva
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Агрессивный водитель намеренно устроил тройное ДТП

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Разыскивается водитель серебристого внедорожника, который протаранил две машины и скрылся во дворах

В ночь на 19 ноября произошло тройное ДТП, которое, по неизвестной причине, намеренно совершил водитель на BMW X5, а после чего скрылся с места происшествия, сообщили очевидцы.

Авария случилась около 3 часов ночи по улице Оптиков. Серебристая BMW специально пошла на таран автомобиля Toyota Camry, а когда сдавала назад, задела еще одно авто. Виновник скрылся с места ДТП.

Нарушителя разыскивают, известно, что BMW уехал с поврежденным радиатором, оставив небольшой след от пролитого антифриза, по пути своего передвижения. Предполагается, что с полученными поломками агрессивный водитель не мог далеко уехать, вероятно, он оставил машину во дворах Приморского района.  

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: дтп , новости спб , происшествия
Категории: ДТП Происшествия Новости СПб

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