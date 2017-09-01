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Asyaromanenkova
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В "Пулково" задержали скрывавшуюся от закона расхитительницу имущества

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Транспортная полиция смогла задержать подозреваемую в хищении имущества организации с использованием служебного положения. Женщина боле двух лет скрывалась от правосудия.

В петербургском аэропорту задержали 56-летнюю женщину, которая два года пряталась от правоохранительных органов. Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, уроженка Иркутской области подозревается в хищение имущества организации в Московской области. Предполагается, что она использовала свое служебное положение.

Женщина была в федеральном розыске. А вычислили ее, когда она собралась из Северной столицы в Симферополь.

Также в аэропорту "Пулково" правоохранителям удалось задержать 54-летнего гражданина ближнего зарубежья. Мужчину разыскивают за насильственные действия в отношении человека на территории другого государства.

Обоих задержанным передали инициаторам розыска. Расследование их уголовных дел продолжается.

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Теги: новости питера , новости спб , пулково , розыск
Категории: Происшествия

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