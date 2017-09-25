В "Пулково" пассаижр рейса на Дюссельдорф украл сумку у пожилого петербуржца

Транспортные полицейские раскрыли кражу сумки на пункте предполетного досмотра в Централизованном пассажирском терминале аэропорта "Пулково".

К транспортным полицейским в аэропорту "Пулково" обратился 72-летний петербуржец. Он сообщил об исчезновении у него сумки. В бауле лежали личные вещи и больше чем 130 тысяч рублей.

Сотрудники МВД в аэропорту по горячим следам нашли подозреваемого пассажира, который отправлялся из Северной столицы в Дюссельдорф. По сообщению пресс-службы УТ МВД России по СЗФО, гражданин Евросоюза забирал свои вещи и увидел в нем забытую чужую сумку. Он открыл ее и похитил деньги из кошелька.

66-летнего подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело по признакам кражи.