В Пулково открылась мобильная приемная прокуратуры для пассажиров

Из-за утренних ограничений в аэропорту задержаны 34 рейса, 10 отменены. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала выездной приём для помощи пассажирам.

В аэропорту Пулково начала работу мобильная приемная Северо-Западной транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство организовало пункт для консультаций пассажиров, чьи рейсы были задержаны или отменены из-за утренних ограничений на приём и выпуск воздушных судов.

По данным прокуратуры, на данный момент задержаны 34 рейса на вылет из Санкт-Петербурга, ещё 10 отменены. Представители ведомства подчеркнули, что права пассажиров соблюдаются: ожидающим вылета предоставляют напитки и горячее питание, а при длительной задержке — места в гостинице. Непосредственно с путешественниками работает помощник прокурора Михаил Ефименко.

Утром 4 июля работа аэропорта проходила в условиях ограничений: взлёт и посадка выполнялись по спецсогласованию. К 08:00 задерживалось 37 рейсов, позже запреты были сняты.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры