Водители жалуются на "платную пробку" в аэропорту "Пулково"

В четверг, 7 сентября, утром около зоны отправления пассажиров в петербургском аэропорту собралась пробка. Из-за этого водители не успевают уложиться в отведенные им 10 бесплатных минут.

Автолюбителя Северной столицы жалуются в четверг, 7 сентября, на пробку около воздушной гавани. Перед въездом в зону платной парковки собрался затор из легковых машин в зоне отправления пассажиров.

Кроме того водители жалуются на нововведения в парковке у аэропорта "Пулково". С 1 сентября промежуток бесплатного пребывания сократили с 15 до 10 минут. При этом размер платы за превышение этого времени подняли до 1000 рублей.

"Указанная пробка - на въезд. Она как раз и ограничивает поток машин в платной зоне, где за 10 минут можно проехать и разгрузиться", - высказал свое мнение пользователь группы "ДТП и Чп Санкт-Петербург" Олег Дорофеев.

Накануне Piter.tv сообщал, что парковку в "Пулково" увеличат за счет мест для сотрудников аэропорта.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург