Парковку в "Пулково" увеличат за счет мест для сотрудников аэропорта

Вице-губернатор Игорь Албин заявил, что парковка около петербургского аэропорта должна быть ориентирована на пассажиров. Чиновник отметил, что "Пулково" должны увеличить места за счет сокращения парковок для сотрудников.

В аэропорту "Пулково" состоялось совещание о решении проблемы с движением и стоянкой в районе воздушной гавани. На встрече вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заметил, что парковочное пространство в аэропорту должно быть ориентировано на пассажиров. Чиновник призвал ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" минимизировать территорию парковки для автомобилей сотрудников. И за счет этого увеличить места для посетителей.

Также Албин предложил усилить парковочную службу аэропорта, в том числе техническими средствами "Паркон". И ориентировать улучшения на регулирование прохождения и стоянки транспортных средств.

До 15 декабря будет тестироваться система автоматической фотофиксации для предотвращения нарушений правил остановки и стоянки машин на подъезде к "Пулково". Также рассматривается организация дополнительных парковочных пространств около аэропорта.