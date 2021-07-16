В Пулково 5 и 6 июля въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен

Ограничения вводят из-за замены дорожного покрытия.

На следующей неделе, 5 и 6 июля, в Пулково въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен. Об этом сообщили в группе аэропорта в соцсети "ВКонтакте".

Ограничения вводят из-за замены дорожного покрытия. Высадка и посадка пассажиров из общественного и автотранспорта будут происходить только на уровне первого этажа терминала.

Водителей призвали обращать внимание дорожные знаки, информирующие водителей о временных изменениях дорожного движения на его территории.

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Фото: Piter.tv