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В Пулково 5 и 6 июля въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен
Сегодня, 18:19
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В Пулково 5 и 6 июля въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен

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Ограничения вводят из-за  замены дорожного покрытия.

На следующей неделе, 5 и 6 июля, в Пулково въезд на пандус к третьему этажу терминала будет ограничен. Об этом сообщили в группе аэропорта в соцсети "ВКонтакте".

Ограничения вводят из-за  замены дорожного покрытия. Высадка и посадка пассажиров из общественного и автотранспорта будут происходить только на уровне первого этажа терминала.

Водителей призвали обращать внимание дорожные знаки, информирующие водителей о временных изменениях дорожного движения на его территории.

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Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, пулково, терминал ограничен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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