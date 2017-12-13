В Пскове мужчина застрелил таксиста, а после насмерть замёрз в лесу

Мужчина застрелил таксиста, угнал автомобиль, а потом насмерть замёрз в лесу.

В Пскове мужчина застрелил таксиста, угнал его автомобиль, а после его нашли мёртвым в лесу с признаками переохлаждения.

Инцидент произошел в ночь на 23 февраля. Мужчина выпивал в одном из баров Пскова, но обнаружил, что потерял номерок от гардероба, в результате чего поссорился с администрацией заведения. Мужчина вызвал такси и поехал домой за обрезом охотничьего ружья и патронами.

Везти мужчину с оружием обратно в клуб таксист отказался, за что был убит. После этого житель Пскова попытался угнать автомобиль, но привлек внимание полицейских.

Уходя от преследования, он выехал за пределы областного центра, где не справился с управлением и съехал в кювет. Бросив автомобиль, мужчина скрылся с места происшествия, убежав в лес. Сообщает СК РФ по Псковской области

Через некоторое время полицейские обнаружили автомобиль с убитым таксистом и с оружием в кювете на одной из объездных дорог. А рядом в лесу — замерзшего насмерть убийцу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Фото: ВКонтакте / Регион-60, Псков