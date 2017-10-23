В Приморском районе Петербурга ограничивали движение в связи с разливом горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Снятие движения осуществлялось на участке: от улицы Маршала Новикова до Долгоозерной улицы и Автобусной улицы от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова. В 21.28 авария была локализована.
Движение восстановлено.
Вчера, 21:38
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В Приморском районе закрывали движение из-за разлива горячей воды
В Приморском районе Петербурга закрывали движение по некоторым улицам. Причина - разлив горячей воды.
В Приморском районе Петербурга ограничивали движение в связи с разливом горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.