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Вчера, 21:38
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В Приморском районе закрывали движение из-за разлива горячей воды

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В Приморском районе Петербурга закрывали движение по некоторым улицам. Причина - разлив горячей воды.

В Приморском районе Петербурга ограничивали движение в связи с разливом горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Снятие движения осуществлялось на участке: от улицы Маршала Новикова до Долгоозерной улицы и Автобусной улицы от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова. В 21.28 авария была локализована. 

Движение восстановлено. 

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Теги: новости петербурга , новости спб , ограничение движения спб
Категории: Новости СПб

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