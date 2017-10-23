В Приморском районе закрывали движение из-за разлива горячей воды

В Приморском районе Петербурга закрывали движение по некоторым улицам. Причина - разлив горячей воды.

В Приморском районе Петербурга ограничивали движение в связи с разливом горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Снятие движения осуществлялось на участке: от улицы Маршала Новикова до Долгоозерной улицы и Автобусной улицы от Автобусного переулка до улицы Маршала Новикова. В 21.28 авария была локализована.



Движение восстановлено.



