В Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества

Мальчик состоит на учете в ПНД.

В субботу, 29 апреля, ученик шестого класса потерял сознание на детской площадке в Приморском районе. Мальчика доставили в детскую больницу № 5.

По информации Piter.tv, 12-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали токсическое отравление. Сейчас они выясняют, какое вещество принял пострадавший.

Известно, что мальчик является воспитанником школы-интерната. Он состоит на учете в ПНД.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербургский первокурсник отравился в гостях у друга мефедроном и алкоголем.

Фото: Piter.tv