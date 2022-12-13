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В Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества
Сегодня, 10:26
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В Приморском районе шестикласснику стало плохо на детской площадке после употребления неизвестного вещества

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Мальчик состоит на учете  в ПНД.

В субботу, 29 апреля, ученик шестого класса потерял сознание на детской площадке в Приморском районе. Мальчика доставили в детскую больницу № 5. 

По информации Piter.tv, 12-летнего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали токсическое отравление. Сейчас они выясняют, какое вещество принял пострадавший. 

Известно, что мальчик является воспитанником школы-интерната. Он состоит на учете  в ПНД.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv: петербургский первокурсник отравился в гостях у друга мефедроном и алкоголем.

Фото: Piter.tv

Теги: богатырский проспект, больница, отравление неизвестным веществом, полиция, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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