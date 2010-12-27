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В Приморском районе отчим-педофил два года насиловал падчерицу
Сегодня, 8:05
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lesjasap
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В Приморском районе отчим-педофил два года насиловал падчерицу

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В Приморском районе сожитель петербурженки два года насиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Правоохранительные органы Приморского района задержали предполагаемого педофила, который в течение двух лет насиловал падчерицу. Ужас для малолетней девочки начался в шесть лет. Только по исполнению жертве восьми лет, ее мать узнала о случившимся, и обратилась в полицию.

По данным Прокуратуры, обвинение предъявлено 39-летнему местному жителю. Его любовница, у которой есть несовершеннолетняя дочь, заявила на преступника с информацией о том, что мужчина вступал в интимную близость с дошкольницей. С октября 2016 по март 2018 года он измывался над пострадавшей в квартире по  Мартыновской улице. 

В настоящее время расследованием произошедшего занимается Следственный комитет по региону. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
 

Теги: изнасилование , падчерица , педофил , педофилия , приморский район
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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