В Приморском районе отчим-педофил два года насиловал падчерицу

В Приморском районе сожитель петербурженки два года насиловал ее несовершеннолетнюю дочь.

Правоохранительные органы Приморского района задержали предполагаемого педофила, который в течение двух лет насиловал падчерицу. Ужас для малолетней девочки начался в шесть лет. Только по исполнению жертве восьми лет, ее мать узнала о случившимся, и обратилась в полицию.

По данным Прокуратуры, обвинение предъявлено 39-летнему местному жителю. Его любовница, у которой есть несовершеннолетняя дочь, заявила на преступника с информацией о том, что мужчина вступал в интимную близость с дошкольницей. С октября 2016 по март 2018 года он измывался над пострадавшей в квартире по Мартыновской улице.

В настоящее время расследованием произошедшего занимается Следственный комитет по региону. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

