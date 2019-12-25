В Ленобласти мужчина подозревается в многолетнем сексуальном насилии над падчерицей

Мужчина был неоднократно судим за кражу, угрозу убийством, побои, убийство.

В Волосовском районе Ленобласти задержали мужчину, который подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней падчерицы. Об этом стало известно Piter.tv.

По версии правоохранителей, неоднократно судимый мужчина, с 2019 года по 2022 год в коттеджном поселке Волосовского района совершал насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы, ученицы 6 класса.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Мужчина был неоднократно судим за кражу, угрозу убийством, побои, убийство.

Ранее в Петербурге девочка обвинила отчима в сексуальном насилии на протяжении 8 лет.

Фото: Piter.tv