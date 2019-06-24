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В Петербурге пресекли незаконное распространение ароматного дыма
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В Петербурге пресекли незаконное распространение ароматного дыма

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Правоохранители обнаружили склад в Приморском районе.

Полицейские Петербурга обнаружили на Мебельной улице в Приморском районе склад со 150 емкостями никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, местный бизнесмен ввез эти емкости на территорию страны на личном авто, после чего создал сайт, через который и реализовывал продукцию, выдавая себя за прямого поставщица известных марок ароматного дыма для электронных сигарет.

Проведя экспертизу выяснилось, что в найденной жидкости содержится никотин, а соответствующей лицензии на ввоз и реализацию у предпринимателя, естественно, не оказалось. 

Предприниматель, являясь должностным лицом, осуществлял предпринимательскую деятельность без специального разрешения. 

Дело передано по подведомственности в Приморский районный суд.

Ранее мы писали, что движение трамваев №23, 39 по Среднеохтинскому проспекту закрыли из-за аварии.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Теги: незаконная продукция, петербург, полиция
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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