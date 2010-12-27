В Приморском районе двухлетний малыш проглотил "сердечные" таблетки

До отравления ребенка довели любопытство и невнимательность родителей.

В Приморском районе Петербурга двухлетний мальчик отравился сердечным препаратом. По недосмотру родителей ребенок проглотил две таблетки лекарства, которого кардиологи прописывают исключительно взрослым. В результате медикам скорой помощи пришлось экстренно везти пострадавшего в Пятую детскую городскую больницу имени Филатова. Малыша забрали из квартиры по проспекту Королева около 16 часов вечера 25 апреля. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным врачей, отравление произошло препаратом "Сиднофарм". В настоящее время состояние пациента оценивается как средней тяжести. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Фото: Piter.tv

