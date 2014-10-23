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В Приморском парке Победы самокатчик врезался в ребенка
Сегодня, 9:40
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В Приморском парке Победы самокатчик врезался в ребенка

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Пострадавшую доставили в больницу.

Накануне, 22 мая, на Крестовском острове молодой человек на самокате сбил 7-летнюю девочку. По информации Piter.tv, ребенок попал в больницу. 

Инцидент произошел в Приморском парке Победы. Пострадавшую доставили в больницу. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

По факту случившегося началась проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv: во Фрунзенском районе девочки застряли на качелях.

Фото: Piter.tv

Теги: крестовский остров, полиция, приморский парк победы, ребенка сбил самокатчик, скорая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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