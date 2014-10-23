В Приморском парке Победы самокатчик врезался в ребенка

Пострадавшую доставили в больницу.

Накануне, 22 мая, на Крестовском острове молодой человек на самокате сбил 7-летнюю девочку. По информации Piter.tv, ребенок попал в больницу.

Инцидент произошел в Приморском парке Победы. Пострадавшую доставили в больницу. У пациентки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы.

По факту случившегося началась проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее на Piter.tv: во Фрунзенском районе девочки застряли на качелях.

Фото: Piter.tv