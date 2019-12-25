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В Приморье убили якутского криминального авторитета
Сегодня, 8:54
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MShaffter

В Приморье убили якутского криминального авторитета

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Убитый мужчина находился в Федеральном розыске.

В Приморье убит криминальный авторитет из Якутии, который за тяжкие преступления находился в Федеральном розыске.

"Интерфакс Россия" сообщает, что во Владивостоке был найден мужчина с признаками насильственной смерти. Убитый находился в Федеральном розыске за тяжкие преступления против свободы и жизни личности. 

По подозрению в убийстве криминального авторитета задержан 30-летний житель Якутска. Он признался в убийстве. Сейчас он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото:Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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