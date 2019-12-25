В Приморье сожитель убил беременную подругу на глазах у ее троих детей

Женщина была на 37 неделе беременности.

В Приморье перед судом предстанет 33-летний мужчина за убийство беременной подруги.

РИА Новости со ссылкой на региональные следственные органы СКР по Приморскому краю сообщает, что 4 июля пара с детьми отдыхала на берегу водоема. Мужчина был пьян, и женщина попросила отдать ей ключи от квартиры, чтоб он их не потерял. Мужчину эта просьба взбесился, он вонзил нож в грудь женщины, которая была на 37-неделе беременности, и ушел. Все это происходило на глазах у троих детей женщины и многочисленных свидетелей. Женщина умерла от кровопотери в карете скорой.

Мужчину вскоре задержали, в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности". Сейчас следствие завершено, и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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