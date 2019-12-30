В Приморье осудили на пожизненное мужчину, который убил 3 человек и покушался на жизни 19-летнего парня и 3-летней девочки

В Приморском крае вынесен обвинительный приговор за совершение убийства нескольких человек и покушение на убийство малолетнего.

В Приморском крае состоялся суд, который отправил 48-летнего мужчину на пожизненное.

Следственные органы СКР по Приморскому краю сообщают, что суд признал 48-летнего мужчину виновным по статьям "убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление", "покушение на убийство двух и более лиц, малолетнего" и "уничтожение чужого имущества".

Следствие и суд установили, что 29 октября 2018 года в городе Дальнереченске подсудимый в составе группы совершили грабеж в магазине. Опасаясь, что один из подельников сдаст его полиции, в тот же день выехал с ним за город и застрелил из пистолета.

Спустя месяц подсудимый в доме на улице Партизанская в селе Ракитное, распивая алкоголь с двумя женщинами, поссорился со своей женщиной из-за измен, о которых рассказала ему вторая присутствующая женщина. В ходе разборок он нанес возлюбленной 6 ударов ножом в шею. А затем нанес 27 ударов ножом свидетельнице убийства, женщине, которая сообщила ему об изменах.

Желая полностью избавиться от свидетелей, он нанес удар в шею 19-летнему парню, который находился в этом доме. А затем поджег сам дом, в котором была 3-летняя девочка. Парень смог сбежать, и был спасен медиками. Малышку успели вытащить из огня очевидцы пожара.

По уголовному делу проведено белее десяти судебных экспертиз, допрошено более 40 свидетелей. Суд назначил подсудимому пожизненное лишение свободы.

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Фото: Piter.TV