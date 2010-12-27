В Приморье в овраге с водой обнаружены тела двух детей

Мальчик 7 лет и 3-летняя девочка пропали накануне вечером.

В Приморье нашли тела пропавших накануне детей.

Сообщается, что 7-летний мальчик и 3-летняя девочка ушли из дома вечером 4 ноября в селе Летно-Хвалынское Спасского района. Сразу были организованы поиски. Сегодня утром, 5 ноября, тела обоих детей нашли в заполненном водой овраге. Предварительно установлено, что дети утонули.

По факту гибели детей следственные органы возбудили уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, в целях дачи правовой оценки действиям органов профилактики организовано проведение процессуальной проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ. СУ СК РФ по Приморскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Рixabay