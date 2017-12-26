В Приморье к людям вышла самка леопарда

В сети появилось видео гуляющей около дороги самки леопарда.

В Приморье возле дороги гулял леопард. Очевидцы сняли на видео хищника.

На опубликованных кадрах леопард прогуливается возле автомобильной дороги. Очевидцам даже показалось, что хищник просится в машину. Шум машин и присутствие людей нисколько не пугают зверя. Специалисты из национального парка "Земля леопардов" изучив видео, опознали по рисункам пятен на шкуре одну из старейших обитательниц национального парка. Это самка леопарда LeoF69, за которой наблюдают с 2008 года. Тогда она впервые попала на фотоловушку.

Сотрудника нацпарка считают, что самочка вполне упитана и на вид здорова. И сообщают, что действия автора видео вполне грамотны, так как ни в коем случае нельзя выходить из машины, встретив хищника.

Видео: YouTube/ Земля Леопарда