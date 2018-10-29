В Приморье арестовали водителя фуры, которая раздавила легковушку на рухнувшем мосту

Суд арестовал на 2 месяца водителя грузовика, под которым рухнул мост.

26 октября в Приморье под грузовиком рухнул мост. Грузовик раздавил легковушку, в которой погибли молодая женщина и 3-летняя девочка.

Происшествие произошло возле населенного пункта Осиновка на трассе Владивосток - Арсеньев. Грузовик "Вольво" проезжал по мосту, конструкция не выдержала и мост рухнул. "Вольво" при обрушении моста попятился и придавил легковую иномарку, которая ехала сзади. "Мазда" оказалась зажатой между фурой и обломком моста.

Шансов выжить у находившихся в "Мазде" не было. Погибла 25-летняя жительница Арсеньева и ее 3-летняя дочь. Сейчас стало известно, что Михайловским районным судом водитель грузовика арестован на 2 месяца. Следователи отмечают, что при въезде на мост стоял знак "ограничение по массе".

Видео: MDK

Фото: ВК