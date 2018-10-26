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В Приморье грузовик на рухнувшем мосту раздавил легковушку

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В сети опубликовано видео с места происшествия в первые секунды после трагедии от очевидца.

Сегодня, 26 октября, в Приморье под грузовиком рухнул мост и придавил легковушку. Водитель легковушки погиб.

Происшествие произошло возле населенного пункта Осиновка на трасса Владивосток - Арсеньев. Крузовик "Вольво" проезжал по мосту, конструкция не выдержала и мост рухнул. "Вольво" при обрушении моста попятился и придавил легковую иномарку, которая ехала сзади. "Мазда" оказалась зажатой между фурой и обломком моста.

Автор видео сообщает, что в иномарке вероятней всего людей раздавило насмерть. Сообщается об одном погибшем. Водитель грузовика не пострадал.

Сегодня ранее Piter.TV сообщал, что в Иркутске столкнулись автобус с пассажирами и 8 автомобилей

Видео: MDK

Фото: ВК

Теги: видео последствий , жесть , мост осиновка , погиб человек , приморье , рухнул мост
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости России

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