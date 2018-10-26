В Иркутске столкнулись автобус с пассажирами и 8 автомобилей

В соцсетях опубликовано фото и видео с места ДТП.

Накануне вечером, 25 октября, в Иркутске произошла массовая авария с участием городского автобуса.

Сообщается, что авария произошла на улице Байкальской между остановками Цимлянская и Лисиха. Городской автобус с пассажирами, который следовал по маршруту 77, столкнулся с 8 автомобилями.

По сообщениям ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Все были осмотрены медиками на месте происшествия. Автомобили получили значительные повреждения. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.

Фото и видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск