В Иркутске столкнулись автобус с пассажирами и 8 автомобилей

Накануне вечером, 25 октября, в Иркутске произошла массовая авария с участием городского автобуса.
Сообщается, что авария произошла на улице Байкальской между остановками Цимлянская и Лисиха. Городской автобус с пассажирами, который следовал по маршруту 77, столкнулся с 8 автомобилями.
По сообщениям ГИБДД, в аварии никто не пострадал. Все были осмотрены медиками на месте происшествия. Автомобили получили значительные повреждения. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза.
Фото и видео: ВК, ДТП 38RUS Иркутск