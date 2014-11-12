Мужчина оставил окровавленную жертву в лесополосе без машины.

В Прикамье задержали налетчика, который с топором в руках напал на пенсионерку. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. По данным специалистов, преступление совершено на территории деревни Гагары Оханского округа. Злоумышленник испугал 66-летнюю местную жительницу и потребовал у нее денег. Потерпевшая отдала ему всю заначку - 600 рублей. После этого мужчина ударил жертву по голове орудием и заставил отвезти его до автомобильной трассы. Женщина выполнила требование несмотря на то, что истекала кровью. Грабитель высадил ее на дороге около лесополосы, после чего скрылся на транспортном средстве.

Благодаря оперативным действиям полиция смогла установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 58-летний житель того же городского округа. Оперативники нашли обгоревшую машину в нескольких километрах от Очера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статье 162 УК РФ. Налетчик пойман и отправлен под арест.

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр.

Фото и видео: официальный сайт МВД России