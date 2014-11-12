Мужчина трижды давал ненастоящие купюры продавцам.

В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в сбыте фальшивых купюр. Об этом рассказали представители пресс-службы правоохранительных органов на официальном сайте МВД РФ. Сотрудники полиции поймали 26-летнего жителя Калининского района, который обвиняется в сбыте ненастоящих пятитысячных банкнот.

Преступник неоднократно расплачивался фальшивками в торговых магазинах, павильонах, автозаправках. Установлено по меньшей мере три подобных эпизода в городе Ржеве. Во время осмотра машины подозреваемого оперативники нашли 134 купюры с признаками подделки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ. По данному нарушению предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Сейчас решается вопрос о выборе фигуранту расследования меры пресечения.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России